Deportan a pareja colombiana que vivió 35 años en EE. UU.

La pareja dirigió estudios bíblicos en su iglesia del sur de California y trabajó como voluntaria en despensas de alimentos durante la pandemia de covid-19.

“Durante casi cuatro décadas, han construido una vida aquí: criando a tres hijas, aportando a su comunidad y dando la bienvenida recientemente a su primer nieto”, escribió su hija Stephanie González en una página de GoFundMe para la familia. “Ahora, están siendo tratados como criminales”.

El mes pasado, los padres se presentaron en un tribunal de inmigración en Santa Ana, tal “como han estado haciendo desde el 2000”, escribió Stephanie en un correo electrónico a CNN. Pero esta vez el resultado fue muy distinto.

La pareja fue arrestada y esposada durante su cita del 21 de febrero y puesta bajo custodia federal, donde pasaron tres semanas antes de ser deportados a Colombia.

“Ellos sí esperaban que tendrían que partir y estaban planeando hacerlo, pero no de la manera en que sucedió”, precisó Monica Crooms, una abogada de inmigración con sede en el condado de Orange que comenzó a trabajar con la pareja en 2018.

“No esperábamos que fueran aprehendidos y detenidos. Y de nuevo, ya no es realmente exclusivo de ellos. Está sucediendo en todo el país”, indicó la profesional del derecho a CNN, señalando los recientes cambios en la política de inmigración en EE. UU. a dos meses de la administración actual.

Los González pasaron muchos años buscando un camino viable hacia la ciudadanía, pagaron sus impuestos y nunca tuvieron problemas con la ley, según Crooms y sus hijas.

Lo ideal habría sido que la pareja hubiera tenido tiempo para poner sus asuntos en orden y despedirse de sus hijas y su nieto, según la abogada. Pero no fue así.

“Tuvimos que ir a recoger su vehículo al aparcamiento y no pudimos despedirnos”, dijo Stephanie.

“Sin base legal” para quedarse en EE. UU.

Gladys y Nelson llegaron a Estados Unidos sin autorización en 1989, según un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fechado el 14 de marzo. No tenían visado cuando llegaron, dijo Crooms, pero se les concedió permiso para solicitar asilo. La pareja huía de la delincuencia en su Colombia natal, según Crooms y su hija Stephanie.

En 2000, el tribunal de inmigración no encontró ninguna razón legal que permitiera a Gladys y Nelson permanecer en Estados Unidos y se les expidió una orden de salida voluntaria, que concede a las personas un cierto tiempo para abandonar el país por su cuenta y evitar una orden de deportación, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Buscaban una forma de legalizar su situación de la manera que estaba disponible para ellos en ese momento en los años 90”, añadió Crooms. “Desafortunadamente, fueron víctimas de prácticas de inmigración depredadoras que eran bastante flagrantes”.

Los González no planeaban salir de Estados Unidos después de que se emitiera la orden, según Crooms, quien mencionó que el abogado de la pareja en ese momento los engañó diciéndoles que la orden podría ser apelada y posiblemente conducir a una eventual legalización.

“Después de ver a otros abogados, rápidamente se dieron cuenta de que estaban en una situación muy precaria con respecto a su estatus migratorio”, añadió.

La pareja ha gastado miles de dólares en asesoramiento legal a lo largo de los años, y algunos de los que contrataron resultaron no ser abogados de inmigración en absoluto, dijo Crooms.

Gladys, de 55 años, y Nelson, de 59, “agotaron todas las opciones legales para permanecer en Estados Unidos entre marzo de 2000 y agosto de 2021, incluidas las revisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración en 2001 y 2018, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en 2010 y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito en 2021”, aseveró ICE en un comunicado.

Durante dos décadas, la pareja permaneció bajo una orden de supervisión, añadió Crooms. A través del Departamento de Seguridad Nacional, el programa permite a las personas con órdenes de expulsión permanecer en Estados Unidos y registrarse al menos una vez al año mientras se preparan para abandonar el país.

El oficial de deportación de la pareja “no había presionado para que salieran hasta 2018”, nivelando con ellos que era el momento de abandonar el país si su estatus no podía ser legalizado, aclaró Crooms.

Huyendo de “la capital mundial del asesinato”

Cuando los González huyeron de la capital colombiana, temían por sus vidas.

“Cuando mis padres abandonaron Bogotá, la ciudad y el país eran conocidos como la capital mundial del asesinato”, escribió Stephanie. “Huían de la violencia desenfrenada del narcotráfico en la que se veían obligados a vivir”.

Después de que Nelson solicitara asilo, la pareja se convirtió en “víctima de un fraude de inmigración atroz por parte de su abogado inicial”, dijo su hija a CNN.

“Su ‘abogado’ inicial ni siquiera era un abogado, y tomó su dinero y luego su oficina cerró por una investigación criminal”, comentó Stephanie.

“La ley de inmigración estaba plagada de fraudes a finales de los 80 y principios de los 90, y la siguiente pareja de abogados de mis padres fue inhabilitada. Conseguir la ciudadanía es difícil, y mis padres solo tuvieron una oportunidad de volver a presentar los papeles que el ‘abogado’ inicial presentó incorrectamente”, añadió.

Durante los últimos 25 años, “mis padres estuvieron en el sistema judicial y apelando para tener otra oportunidad debido a la ‘ineficacia del abogado’”, apuntó. “Este Tribunal de Apelación del Noveno Circuito desestimó la petición de revisión en 2022”.

“El problema es el sistema de inmigración, no mis padres”

Según la ley de inmigración estadounidense, quienes viven ilegalmente en el país pueden tomar medidas legales para evitar la expulsión, según el ICE.

“Sin embargo, una vez que han agotado todos los procesos y apelaciones, los extranjeros siguen sujetos a una orden final de expulsión de un juez de inmigración y el ICE debe ejecutar esa orden”, aseveró la agencia.

Pero la hija y la abogada de la pareja subrayan que los González fueron tratados injustamente durante el proceso de expulsión.

“Mis padres amaban este país, sacrificaron todo su dinero para tratar de obtener la ciudadanía, pero el sistema les falló”, declaró Stephanie a CNN. “Deberían, en el peor de los casos, haber tenido la dignidad de arreglar sus asuntos y volar de regreso a un país en el que no han vivido desde la década de 1980, y no haber sido arrojados a un centro de detención que no es más que otro nombre para una cárcel, sin saber cuándo serían liberados”.

Gladys y Nelson fueron separados y puestos bajo custodia del ICE durante unas tres semanas, en centros de detención de California, Arizona y Louisiana, según Crooms. Su deportación se retrasó en parte debido a un error del Gobierno, destacó.

“El Departamento de Seguridad Nacional perdió sus pasaportes”, explicó Crooms. El Gobierno colombiano tuvo que proporcionar al DHS documentos de viaje que permitieran expulsar a la pareja, añadió.

La deportación es un riesgo creciente

Las hijas de la pareja aún mantienen la esperanza de que sus padres puedan regresar a Estados Unidos algún día, según Stephanie. Ahora mismo, la familia está centrada en ayudar a Gladys y Nelson a aclimatarse a la vida en Colombia.

“Hemos podido recaudar 65.000 dólares para ayudar a mis padres a reconstruir su nueva vida en Colombia, pero también para pagar a los mejores abogados para que algún día puedan volver”, añadió.

La pareja no podrá regresar a Estados Unidos hasta dentro de al menos 10 años debido a una ley de 1996 que establece que cualquier persona que haya estado en el país de forma ilegal durante un año o más, y no acate una orden de salida voluntaria, está sujeta a una prohibición, explicó Crooms.

“Creo que podrán volver. Simplemente, no creo que eso ocurra en los próximos 10 años”, enfatizó. “Y si hay un cambio serio en la ley de inmigración, entonces no se sabe”.

Crooms había acompañado a la pareja a sus controles de inmigración cada año desde 2018, pero este año, no le pidieron que se uniera a ellos. Si la hubieran llamado, aseguró, les habría aconsejado que se prepararan para la partida y pusieran sus asuntos en orden, dado el clima actual de inmigración.

“No sé por qué no me llamaron. Creo que simplemente pensaban que todo había ido bien en el pasado”, dijo Crooms, y añadió: “Cualquier persona que esté bajo una orden de supervisión, que tenga que registrarse, debe anticipar que esto es una posibilidad real para ellos, que pueden ser detenidos y expulsados”.

Tanto los inmigrantes ilegales como los residentes permanentes también deben extremar la precaución al viajar, apuntó.

Las medidas enérgicas de la Administración de Trump contra las violaciones de inmigración seguirán afectando a personas como Gladys y Nelson, dijeron Crooms y Stephanie a CNN, junto con ciudadanos estadounidenses minoritarios e inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos.

“La cantidad de personas que están siendo detenidas e internadas en estos lugares es absolutamente desgarradora y espero que esta administración se dé cuenta del efecto perjudicial que esto tendrá en tantas familias estadounidenses”, concluyó Stephanie.

Fuente: CNN en Español