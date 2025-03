En San Francisco, todas las alarmas se activaron en el tercer cuarto del duelo ante los Raptors, cuando Curry chocó con dos defensores en una entrada a canasta. Seguidamente, cayó aparatosamente a la pista.

El base, de 37 años, se retiró adolorido, pero por su propio pie, al vestuario del Chase Center para someterse a pruebas por una contusión de pelvis. Tras el juego, el entrenador Steve Kerr trató de mantener el optimismo respecto a su estrella. Dijo que Curry incluso intentó volver al partido para ayudar en el ajustado final.

«Él pensó que podría volver pero decidimos no tomar ningún riesgo», señaló Kerr. «Espero que no sea nada malo pero le están haciendo una resonancia magnética ahora».

Sin su líder, que se marchó con 17 puntos, los Warriors sufrieron hasta el final para tumbar a los Raptors.

Draymond Green anotó 21 puntos y Jimmy Butler firmó un triple doble de 16 tantos, 11 rebotes y 12 asistencias.

Los Warriors se mantuvieron así en la sexta plaza de la Conferencia Oeste, que da acceso directo a los playoffs.

Face of the league injured because the refs never care to protect him.

Where’s tf is the foul??? pic.twitter.com/ukgPe3fh1g

— Steph Curry Muse (@StephMuse_) March 21, 2025