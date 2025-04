Birmania: Ascienden a más de 2.000 los muertos en por el terremoto

El portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, confirmó en un mensaje de telefonía móvil a EFE que el número de muertos asciende a 2.056, mientras que hay más de 3.900 heridos a causa del sismo de magnitud 7,7 que golpeó el pasado viernes 31 zonas del centro-norte del país asiático.

Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, en sus siglas en inglés), opuesto a la junta militar birmana que controla partes del país, elevó hoy en su último boletín los fallecidos a 2.418.

“Hasta la tarde del 31 de marzo, el número de muertos confirmados por el terremoto ha ascendido a 2.418, y muchas personas siguen desaparecidas”, señaló en un boletín el NUG, el cual precisó que sus datos los recopilaron sus equipos en sus zonas de control y “fuentes fiables” en otras áreas.

El Gobierno “alternativo”, formado por políticos, activistas y líderes étnicos prodemocráticos, señaló que los equipos de rescate internacionales llegaron solo a algunas áreas afectadas en las ciudades de Naipyidó y Mandalay, pero que otras zonas destruidas requieren aún de ayuda.

“Muchos problemas de electricidad, internet, transporte y seguridad continúan siendo acuciantes en áreas donde una respuesta rápida es muy importante”, dice el boletín, elaborado por el Ministerio de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres y el de Asuntos Exteriores.

El NUG alertó del riesgo de lluvias en gran parte del país, lo que puede complicar la emergencia por la falta de refugios para personas cuyas viviendas quedaron destruidas.

Las autoridades prodemocráticas, que declararon una tregua de dos semanas por el terremoto, denunciaron previamente hoy que las fuerzas de la junta militar ejecutaron hasta 11 bombardeos en el país desde que golpeó el sismo.

Medios locales independientes como el portal Mizzima suben la cifra a 3.000 fallecidos, con datos recabados por su cuenta, y denuncian que la ayuda por parte de la junta militar es insuficiente.

La ONU alertó este lunes de que los hospitales están desbordados y que muchas personas están durmiendo a la intemperie por el miedo a nuevas réplicas del terremoto, al tiempo que pidió que no haya trabas al envío de ayuda.

Birmania se encuentra en una espiral de crisis económica y conflicto desde el golpe militar de 2021, lo que empeora el acceso y la distribución de ayuda humanitaria.

This rescue scene made me cried.. they have no professional tools to do the rescue, but tried to push up the slab, risking their own safety, to help out a trapped fellow.

I m still crying which I been trying not to and staying strong since the quake hit Myanmar.. 😭😭😭 pic.twitter.com/mTZUmqwwNF

— ˙ʞ ๅǝᴉɹqɐꓨ 🇲🇲🏳️‍🌈 (@kokomdy) March 29, 2025