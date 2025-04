Propuso revisar todos los elementos de los motores productivos, así como la sustitución de importaciones, una política de producción nacional y restricción arancelaria dura sobre el consumo suntuoso. “Una política de unificación impositiva”, precisó.

“Algunos lo llaman oficial, pero no es un dólar oficial porque no lo fijamos nosotros. Lo fija el mercado. Aquel que ame a Venezuela no estimule bajo ningún aspecto el dólar de guerra, el dólar paralelo; aquel que ame a Venezuela que respete el dólar de mercado”, insistió.

Sobre la reciente inestabilidad cambiaria, Maduro explicó que el resultado ha sido un “recalentamiento” de la económica, básicamente del comercio, lo que ocasionó un incremento de 40% de la demanda de divisas.

«Se sobrecalentó el comercio, fue un fenómeno y hubo 40 % más de demanda de divisas; pero de todas manera el dólar de mercado funcionó», destacó.

El dirigente oficialista no hizo anuncios muy concretos sobre la materia cambiaria, pero insistió en sus políticas de sustitución de importaciones, protección de la producción nacional a la que incluyó la supresión de los impuestos municipales que impactan a la producción primaria, a partir de este lunes.

También anunció que en el primer trimestre hay consolidación del crecimiento, no menor del 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB). “Cuidemos cada detalle. Debemos estar bien preparados en la previsión de escenarios. Garantizar las necesidades de nuestro pueblo, el abastecimiento, el crecimiento económico”, detalló.

Exportaciones nueva gran fuente de divisas

El gobernante propone que las exportaciones se conviertan en la principal fuente de ingresos en divisas, con el objetivo de lograr una economía que no dependa del petróleo. Aseguró que este cambio, que busca la autonomía económica, ya está en marcha, desafiando la larga dependencia del país del petróleo durante más de un siglo.

“Hay seguir transitando el camino de construir una economía equilibrada, sana productiva, nuestra, propia Aquí no hay un manual de afuera, aquí estamos construyendo lo nuestro”, puntualizó.

Con información de Banca y Negocios