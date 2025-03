Antes de esta nueva información sobre las elecciones regionales y parlamentarias del 27 de abril para el 25 de mayo, el CNE ha había hecho una primera reprogramación en la que el lapso para la inscripción de los candidatos había sido fijado entre el 31 de marzo y el 4 de abril.

Las postulaciones se realizarán, a través del Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP), establecido de la siguiente manera: del 7 al 8 (de abril) las organizaciones con fines políticos (OFP) podrán crear y modificar postulaciones, así como realizar las alianzas correspondientes entre OFP.

El 9 de abril los partidos políticos deberán presentar las postulaciones. Del 10 al 11 de abril la Junta Nacional Electoral realizará la revisión de los recaudos correspondientes de las postulaciones para su admisión o rechazo.

A dos meses de la jornada de votación para elegir gobernadores, miembros de los Consejos Legislativos estadales y diputados a la Asamblea Nacional (AN), el ente comicial sigue sin publicar la Gaceta Electoral con la convocatoria oficial a los comicios ni el cronograma del proceso, tal como lo ordena la Ley de Procesos Electorales (Lopre), lo que resta legalidad a la convocatoria, según denuncian expertos sobre este tema.

“Hasta ayer (martes 25 de marzo) hubo un silencio en la comunicación del CNE con las organizaciones políticas y ya comenzaron a pasar información en la que sinceran un poco más el cronograma electoral, lo que podría indicar, aun sin certeza absoluta, que las elecciones si se harán el 25 de mayo, cosa que hasta ayer poníamos en duda”, admitió el dirigente de Avanzada Progresista (AP), Bruno Gallo.

¿Cómo se harán las postulaciones?

La página web del Poder Electoral, que debería contener toda la información, sigue inactiva tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados desglosados tampoco se conocen, por lo que existen dudas sobre cómo funciona dicho Sistema Automatizado de Postulaciones.

“Intuimos que van a separar el módulo del sistema automatizado de postulaciones del resto de la página del CNE, eso no tiene mayor dificultad técnica, aunque también es probable que reactiven la página web, pero yo lo dudo, lo más probable es lo primero”, precisó el también diputado suplente de 2020 a Efecto Cocuyo.

Indicó que partidos políticos que van a postular candidatos para el 25 de mayo ya habían registrado a sus autorizados para inscribir a los abanderados ante el CNE, pero con un formato viejo que ahora deben actualizar, según un nuevo esquema que envió el Poder Electoral. El lapso para esta actividad es entre el 24 y el 28 de marzo.

“Avanzada Progresista por ejemplo, está autorizando a todos sus secretarios generales regionales para que postulen candidatos a las gobernaciones y Consejos Legislativos”, mencionó Gallo.

Un detalle no menor es que el CNE tampoco ha informado sobre la definición de las circunscripciones electorales que determina el total de diputados regionales y nacionales a elegir. Dato que tampoco manejan los partidos políticos, en su mayoría con representación en la AN de 2020, entre ellos AP.

“El único cambio importante será la elección de los diputados de la Guayana Esequiba, pero no tenemos información si habrá un aumento en los diputados de la AN o habrá una redistribución de los diputados. En una conversación informal, un rector (del CNE) dijo que no habría cambios en los circuitos porque no había tiempo de hacerlos”, agregó Gallo.

Una petición de AP es que se eliminen los circuitos plurinominales porque favorece la sobrerrepresentación. Es decir, en una circunscripción donde se eligen hasta cinco diputados, según explicó el dirigente político, el partido que gane se lleva todos los curules. La respuesta también fue “que no hay tiempo” para cambios.

