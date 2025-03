El actor británico de 15 años resaltó que las redes sociales pueden llevar a un chico común a ser arrastrado por los rincones más oscuros del mundo digital. Que hay un lado malvado que no se ve, que ocurre a escondidas, en los espacios en los cuales los adultos ya no tienen acceso.

“Algunos chicos están teniendo celular a los 7 años. Yo tuve mi primer teléfono a los 11 o 12. Pero es en la secundaria donde arranca la adicción, porque lo tienes siempre encima, en el bolsillo del blazer”, explicó.

El novel actor no solo interpretó a un adolescente que cae en la trampa de los discursos de odio en línea, sino que se convirtió —aunque no lo buscó— en una voz que interpela esa realidad.

Su personaje no responde a los estereotipos clásicos del chico “problemático”. Es alguien corriente, sin grandes traumas aparentes. “Jamie es un chico normal. Y eso es lo más importante: puede pasarle a cualquiera. El acoso en redes sociales te cambia la cabeza”, aseveró Owen Cooper.

En ese sentido, la serie no busca moralizar, sino mostrar cómo la masculinidad tóxica se filtra, se cuela y crece en silencio dentro del entorno digital.

Además, durante su conversación con Vogue también habló de su visión sobre la masculinidad, la creatividad y los desafíos que enfrentan los jóvenes en la era digital.

La mirada del joven intérprete sobre la masculinidad también se aleja de los clichés. No reniega de la vergüenza o la sensibilidad; al contrario, las reivindica como parte del crecimiento. “Si no me hubiera dejado sentir vergüenza, nada de esto habría pasado”, repite, casi como un mantra.

En una industria donde la vulnerabilidad masculina todavía se ve como debilidad, las palabras de Owen Cooper suenan disruptivas.

Lo que transmite, al final, es una mezcla de alerta y esperanza. Hay peligros reales, sí. Pero también hay salidas. Y una de ellas, quizás, sea mirar con más atención lo que les pasa a los chicos antes de que sea demasiado tarde.

Uno de los aspectos más comentados de la serie es su audaz propuesta técnica: cada episodio, de una hora, fue rodado en una sola toma continua. Sin cortes, sin pausas, sin red.

Para Cooper, fue una experiencia tan intensa como transformadora. “Todavía me pregunto cómo hice para aprenderme todo eso, sinceramente”, dijo a Vogue riéndose, con la mezcla justa de orgullo y sorpresa.

El reto de memorizar guiones extensos en poco tiempo fue brutal. “Tuve dos semanas para aprenderme los textos en serio y estuve todos los días en mi cuarto volviéndome loco con el guion. Había tanto resaltado que ya casi no se podían leer las líneas”, contó.

Pero más allá del desafío técnico, lo que lo marcó fue la construcción emocional del personaje. El joven revela que no necesitó inventar una historia compleja para interpretar a Jamie.

“Lo brillante de lo que hicieron Stephen Graham y Jack Thorne es que Jamie es un chico normal. Su familia, todo… es normal. Y eso demuestra que el poder de las redes sociales puede cambiar a cualquiera”, reveló Owen Cooper.

El hecho de que no haya un “trauma secreto” ni una explicación evidente detrás de la espiral del protagonista es, para Cooper, lo más perturbador.

“No importa qué clase tengas, cómo te veas. Te puede pasar igual. Jamie es un chico que sufre acoso en redes sociales y su cabeza empieza a irse para otro lado. Comete un acto horrendo que cambia su vida, la de su familia, y la de todos los que lo rodean”.

La combinación de un formato narrativo exigente y una temática profundamente actual convirtió a la trama de Netflix en una experiencia actoral única para Cooper. Pero también en un espejo incómodo sobre las consecuencias invisibles del mundo digital.

Entre el vértigo del éxito y la humildad

Desde el estreno de “Adolescencia”, la vida de Owen Cooper cambió por completo. A los 15 años, el actor ya se encuentra filmando proyectos con figuras de renombre y viviendo en hoteles distintos cada semana.

“Esta semana estuve en cuatro hoteles diferentes”, cuenta con naturalidad, antes de soltar una pequeña sonrisa: “Este es probablemente el mejor porque tiene Netflix en la tele y las almohadas son muy buenas”.

La serie no solo le abrió las puertas de la industria, también lo catapultó a una fama inesperada. Su actuación es comparada con grandes figuras del cine.

El actor de 15 años se encuentra filmando una adaptación de “Wuthering Heights” dirigida por Emerald Fennell. Sin embargo, todo lo contó sin fanfarria, con una sencillez que parece mantenerse intacta.

En lugar de dejarse arrastrar por la efervescencia del éxito, Cooper lo vive como una consecuencia natural de su esfuerzo. “Si no me hubiera pasado días encerrado en mi cuarto volviéndome loco con el guion, esto no habría pasado”, reconoció. La fama, para él, es un efecto colateral, no un objetivo. Y eso lo diferencia.

Fuente: InfoBae