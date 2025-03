“Tenemos un partido donde tenemos que ganar, estamos obligados a sacar los tres puntos (…) Estamos cerca, matemáticamente tenemos todas las posibilidades de poder llegar al repechaje”, afirmó la noche de este lunes 24 el entrenador de la selección nacional.

El argentino dejó claro que, pese a tener la victoria entre su objetivo claro, los jugadores deben mantener la calma para afrontar los 90 minutos y evitar salirse del plan de juego.

De igual manera, alabó la actitud de sus dirigidos, enfatizando que no tiene dudas de que serán capaces de revertir la situación luego de su reciente caída ante Ecuador el pasado viernes 21, en Quito.

“No podemos fallar. Mañana (hoy) es un día en el que nosotros tenemos que ganar. No se me pasa a mí por la cabeza una derrota. Estamos, lógicamente, con bronca, porque no hemos tenido los resultados que hubiésemos querido en los últimos tiempos, pero con ganas de revertir la situación”, señaló.

“Hemos cometido errores que nos han llevado a esta racha negativa”, comentó “Bocha”. “Estamos a tiempo de corregir, estamos en camino, estamos a un punto del repechaje”, afirmó.

Venezuela marcha octavo con 12 puntos, uno menos que Bolivia que ocupa en la séptima casilla que da el boleto al repechaje.

Árbitro chileno

El chileno Cristian Garay fue escogido por la Conmebol como el árbitro principal del juego.

Garay estará acompañado por sus compatriotas Claudio Urrutia y Alejandro Molina como asistentes, mientras que Juan Lara será el encargado del VAR, asistido por Alan Sandoval. El paraguayo Manuel Bernal fungirá como supervisor internacional.

La escogencia de Garay generó gran polémica, generando múltiples reacciones en el ámbito futbolístico, porque su país de origen, Chile, es un rival de Venezuela y Perú en la lucha por un puesto directo a la clasificación o en su defecto el repechaje.

