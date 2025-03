Farándula: Shakira conquista a su “manada mexicana” en el primero de 7 conciertos

Con la gira “Las mujeres ya no lloran” la colombiana factura millones de dólares con su música y destella cada noche de la capital abriendo con sus cien fans vestidos de plateado en la icónica entrada “Camina con la Loba”.

“Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Estamos batiendo un récord histórico y hoy les voy a dar todo lo que tengo. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”, dijo Shakira, nostálgica, pues no había pisado los escenarios de la capital desde 2018.

En un mismo escenario los amantes musicales de la colombiana se unen disfrazados como una manada que representa todas sus épocas.

A lo lejos se ve la danza de las pelucas moradas de la afamada canción “La intuición” de los inicios del 2000, los atuendos de Belly Dance que marcaron sus coreografías y hasta los sombreros de corte mexicano que ha vestido la artista en temas como “El Jefe”,acompañada del grupo Fuerza Regida.

La intérprete confesó que “estos tres años no han sido un camino de rosas, pero he aprendido que la caída no es el final, es un vuelo más alto”.

La artista de pies descalzos, que empezó a cantar a los 14 años, subió el volumen del baile regalándole a sus admiradores de los 90 hasta la actualidad la mayoría de sus éxitos: “Antología” (la favorita del público mexicano), “Hips don’t lie”, “Waka Waka” y hasta “Monotonía”.

Barranquilla nombra “Shakira” a una avenida

Barranquilla, su ciudad natal, colocará el nombre de Shakira a una avenida como homenaje a la artista que nació en esa urbe en 1977 y se convirtió en una de las figuras más exitosas de la música mundial.

La artista hizo dos presentaciones en la ciudad colombiana el 27 y 28 de febrero, en la semana previa al Carnaval, lo que según la Alcaldía y gremios productivos tuvo un impacto económico en la economía local de unos 16 millones de dólares.

“¡La calle 72 se renueva y renacerá como la avenida Shakira! Con una renovación total, le devolveremos el esplendor a esta icónica arteria vial de Barranquilla, que a partir de ahora llevará el nombre de avenida Shakira, en honor a la artista barranquillera más grande de todos los tiempos”, publicó el alcalde Alejandro Char en sus cuentas en redes sociales.

Asimismo, la Alcaldía afirmó en un comunicado que “en las principales ciudades del mundo la gente homenajea a aquel artista que ha hecho mucho por nuestra sociedad, y Shakira ha hecho muchísimo por Barranquilla”.

“Nosotros los barranquilleros tenemos la obligación de hacer un homenaje a esa mujer tan espectacular que ha puesto el nombre de Barranquilla a sonar por todo el mundo. Y si la 72 va a cambiar para bien, y se va a ver hermosa, y va a ser caminable, transitable, turística, tiene que llevar el nombre de Shakira”, señaló Char, citado en el comunicado.

Además de la avenida que llevará su nombre, en Barranquilla existen dos esculturas de Shakira. La primera, obra del artista local Yino Márquez, tiene seis metros de alto y fue instalada en 2023 en el Malecón del Río, el parque lineal más visitado de la ciudad.

La segunda, que está en las afueras del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, fue donada por el escultor alemán Dieter Patt, quien la elaboró a partir de una plancha de hierro. La escultura mide cinco metros de altura y retrata en forma abstracta a Shakira de pie con una guitarra.

Shakira ha desarrollado una extensa y prolífica carrera musical que le ha permitido alcanzar el éxito internacionalmente y ser reconocida como la artista latina más exitosa e influyente de todos los tiempos, trayectoria reconocida con tres Premios Grammy y 15 Grammy Latino.